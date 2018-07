Classificado às semifinais, Slater é o novo líder do ranking Kelly Slater deu hoje um passo decisivo rumo ao 10º título mundial de surfe. O americano passou por Jordy Smith e classificou-se à semifinal da etapa de Imbituba do circuito. Após eliminação precoce de Taj Burrow na terceira fase ontem, os dois surfistas fizeram duelo que decidiria o novo líder do ranking. E o americano abusou da sua técnica e da tática para chegar à ponta.