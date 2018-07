Classificado, Flamengo enfrenta Ceará na estreia de Givanildo

Invicto em jogos oficiais na temporada, o Flamengo é o líder do Grupo B, com seis pontos. Com um jogo a menos e sem depender de resultados para avançar, o Ceará é o segundo colocado, com um ponto conquistado no empate com o América. O último jogo dos cearenses pela competição será contra o Grêmio, na próxima semana, em Porto Alegre.

Após a eliminação do Ceará na Copa do Brasil com a derrota para o Boavista por 1 a 0, o técnico Gilmar dal Pozzo foi demitido. Nos nove jogos que comandou o time, conquistou cinco vitórias, dois empates e duas derrotas - a outra foi no clássico com o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense.

Sem Gilmar dal Pozzo, o Ceará apostou no veterano Givanildo Oliveira. Embora tenha sido anunciado na sexta-feira, Givanildo fará a sua estreia somente nesta quarta-feira. Contra o Guarani de Juazeiro, o time foi comandado pelo auxiliar Daniel Azambuja.

Em meio ao imbróglio sobre a semifinal da Taça Guanabara com o Vasco, com a indefinição sobre o local da partida, o Flamengo poupará quase todos os titulares na Primeira Liga. A exceção é o goleiro Alex Muralha, que segue sem descanso na equipe.

Além da ausência dos preferidos do técnico Zé Ricardo, o time tem mais dois problemas. O atacante Berrío, com dores na coxa, e o centroavante Leandro Damião, com lesão no tornozelo, foram vetados. De volta da seleção brasileira sub-20, o jovem Felipe Vizeu ganhará nova oportunidade no ataque do Flamengo.