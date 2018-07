Assim, para não ocupar mais espaço com o mesmo assunto, pois a vida precisa seguir adiante, quero apenas registrar que vimos na Vila Belmiro dois gols de pura antologia. Um de Neymar, disparadamente o mais belo de sua carreira cheia de belos gols; e outro de Ronaldinho, misturando doses perfeitas e letais de inteligência, tempo de bola e malandragem. Ao final do jogo, sem sono, fiquei pensando por muito tempo em duas coisas. Uma esperançosa, outra melancólica. Refleti sobre o que Neymar poderá vir a ser e sobre o que Ronaldinho poderia ter sido.

Tocando a bola para frente, o assunto do final de semana será recomeço da caminhada para uma Copa do Mundo. Devo dizer que não concordo com o modo pelo qual a Fifa trata as disputas continentais para a definição dos times que irão à fase final do Mundial, ao chamá-las de "Eliminatórias". Erro de marketing. Para valorizar as suas competições, a Fifa deveria chamar esta fase de "Classificatórias". Uma etapa que classificará as seleções para a fase final da Copa do Mundo. Dessa forma, todos os países se sentiriam de fato disputando o Mundial. Com tal abordagem, para todos os efeitos, a Copa de 2014 começaria nas próximas semanas. Os torneios classificatórios seriam o primeiro capítulo de um longo campeonato, cuja fase final será disputada no Brasil apenas pelos privilegiados que carimbarem seu passaporte para a grande festa.

O Brasil, que jamais deixou de participar do grande banquete da fase final, já conseguiu sua passagem das mais diferentes formas. No início, quando o futebol não era essa febre que domina corações e mentes de todo o mundo, participamos como convidados. E todos, exceto o anfitrião, eram convidados. Anos mais tarde, quando o número de interessados em participar da festa superou o número de vagas, surgiram as tais Eliminatórias. Todas as vezes em que disputamos esses torneios, conquistamos nossa vaga na bola. Às vezes com extrema facilidade, outras na base do sufoco. Em algumas ocasiões, quando éramos os campeões defensores, passamos diretamente à fase final. Entretanto, como consequência de uma decisão absurda e politiqueira, a Espanha terá de repetir o Brasil em 2006 e a Itália em 2010 - disputando a classificação mesmo com a Copa do Mundo debaixo do braço.

Se já acho questionável que os oito países campeões tenham que passar pelo embaraço de ter que disputar o ingresso para a fase final, o que falar do atual campeão. Fico imaginando o vexame que seria uma Copa sem a presença da seleção que defende o título. O que acontecerá se os jogadores brasileiros que vão pescar as bolinhas com os nomes dos países europeus mandarem os espanhóis para um "Grupo da Morte"? O que acontecerá se a Espanha - com todos os craques do Real Madrid e do Barcelona que conquistaram o Mundial na África do Sul - ficar pelo caminho?

Será que a Fifa dará um jeitinho de mudar a regra e incluir os campeões defensores? Na Argentina, o River Plate nem bem caiu e a AFA já virou a mesa: montou um campeonato maior, com mais clubes, inclusive, claro, o gigante caído de Nuñez.

Sinceramente? A única razão para a Fifa obrigar os campeões do mundo a disputar a classificação para a Copa é a de sempre: dinheiro. A presença dos campeões valoriza as "Eliminatórias" e torna esses torneios continentais mais rentáveis. Se a Espanha perder a vaga na bola, aposto que a recuperará com uma canetada. E assim caminha o futebol... Ainda bem que, de vez em quando, um jogo como aquele Santos x Flamengo vem nos faz recordar o verdadeiro sentido desse esporte que tanto nos maltrata, mas que tanto amamos.