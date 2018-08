Clayson pega dois jogos de suspensão por jogar água em torcedora

O atacante Clayson vai desfalcar o Corinthians por duas partidas no Campeonato Brasileiro. O jogador foi punido por atirar água em torcedores da Chapecoense, na derrota por 2 a 1, em Chapecó. O julgamento foi realizado na tarde desta quinta-feira, pelos auditores da Quinta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O jogador foi suspenso por conduta antidesportiva prevista no artigo 258 - provocar o público durante partida. Clayson, portanto, está fora da partida de sábado, diante do Atlético-MG, na Arena Corinthians.

Ainda em Chapecó, Clayson se desculpou. Por meio de sua assessoria de imprensa, ele tentou marcar um encontro com a torcedora que aparece no vídeo, mas ela recusou. “Acabei errando. Ele estava ali com a família, quero mais pedir desculpas pelo ato, eu estava de cabeça quente. Mas uma coisa não justifica a outra”, afirmou.

A procuradora Julia Galhego destacou que o arrependimento posterior do jogador não diminui o ato praticado. “Uma coisa não anula a outra. Nada do que foi apresentado pela defesa descaracteriza o que ele fez. Ele teve uma conduta desagradável e que felizmente não desencadeou uma revolta ou confusão maior. O atleta deve ser punido pela situação grave”, argumentou.

O atacante vive um momento de instabilidade no Corinthians. Depois de ter sido titular ao longo da temporada, ele perdeu a posição no último jogo. Nesta quarta-feira, Clayson ficou no banco de reservas na desclassificação da equipe na Libertadores quando o time venceu o Colo-Colo por 2 a 1, mas acabou fora do torneio.