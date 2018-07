Cleiton Xavier diz não, e clube ''caça'' um meia

O Santos queria anunciar uma contratação de impacto ontem para neutralizar a perda de Alex Sandro e a quase certa saída de Danilo para o Porto ou Benfica, de Portugal, mas foi surpreendido com a decisão do meia Cleiton Xavier de continuar no Metalist, da Ucrânia.

O ex-jogador do Palmeiras teria acertado as bases financeiras de um contrato de quatro anos de duração, e o Metalist concordava com o pagamento em prestações dos 4,8 milhões (aproximadamente R$ 10,5 milhões). Mas, no fim da tarde, Cleiton Xavier anunciou, em entrevista ao site oficial do Metalist, a sua decisão de seguir na Ucrânia.

Cleiton Xavier foi o primeiro reforço para o meio-campo pedido pelo técnico Muricy Ramalho. Ele chegaria para ser o substituto de Paulo Henrique Ganso, caso se confirme a transferência do camisa 10. Ou então entrar na vaga deixada por Danilo, que deve mesmo ser negociado com o Porto ou Benfica.