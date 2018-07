Clemilda é penúltima colocada no Mundial de Ciclismo

Clemilda, que está com 35 anos e era a segunda mais velha da disputa, completou a prova a 6min15s57 da campeã, a alemã Lisa Brennauer, que ficou com a medalha de ouro. No contra-relógio, cada atleta larga individualmente e vence quem fizer a tomada de tempo mais rápida. Hanna Solovey (Ucrânia) e Evelyn Stevens (EUA) completaram o pódio.

Melhor brasileira no ranking mundial, Clemilda vinha de um 41.º lugar no Mundial da Toscana (Itália), no ano passado. Ela deve voltar a competir no sábado, quando acontece a prova de resistência, a mais importante do Mundial. Flávia Oliveira e Uenia Fernandes também estão inscritas.

No masculino, nesta terça-feira André Gohr foi o 48.º entre 69 competidores no contra-relógio júnior. Na quarta, a prova adulta não terá brasileiros. Eles se preparam para a prova de resistência, que fecha o Mundial no domingo. Estão inscritos Rafael Andriato, Murilo Fischer (ambos radicados na Europa) e Cristian Egídio.