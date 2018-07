Cleveland perde 25.º jogo seguido e bate recorde na NBA

O Cleveland Cavaliers não consegue parar de perder na temporada 2010/11 da NBA. Na noite de segunda-feira, a equipe do brasileiro Anderson Varejão foi superada pelo Dallas Mavericks, vice-líder da Conferência Oeste, por 99 a 96, fora de casa. Assim, atingiu a 25.ª derrota consecutiva.

A marca é um recorde negativo na história da NBA. O próprio Cavaliers era a equipe com mais derrotas seguidas no torneio, com 24, ocorridas entre a temporada 1981/82, quando perdeu os últimos 19 jogos, e a temporada 1982/83, quando foi batido nos cinco primeiros confrontos.

Três jogadores do Cavaliers conseguiram um 'double-double', mas mesmo assim não evitaram o novo revés. J.J. Hickson somou 26 pontos e 12 rebotes, Antawn Jamison conseguiu 18 pontos e 11 rebotes e o Ramon Sessions terminou com 19 pontos e 13 assistências. Jason Terry, com 23 pontos, Shawn Marion, com 17 pontos e 11 rebotes, e Tyson Chandler, com 11 rebotes e dez pontos foram os destaques do Dallas.

Sem contar com o brasileiro Nenê Hilário, que está gripado, o Denver Nuggets perdeu em casa para o Houston Rockets por 108 a 103, apesar da atuação brilhante de Carmelo Anthony, que terminou o jogo com 50 pontos e 11 rebotes. Ty Lawson foi o outro destaque da equipe, com 19 pontos e seis rebotes. Kevin Martin liderou o Rockets, com 37 pontos.

O Los Angeles Lakers conseguiu vencer o segundo dos sete jogos consecutivos que fará fora de casa na NBA. Depois de bater o New Orleans Hornets no início da série, o atual bicampeão derrotou o Memphis Grizzlies por 93 a 84. Kobe Bryant, com 19 pontos e seis assistências, e Lamar Odom, com 15 pontos e 11 rebotes, foram os destaques da equipe. Sam Young somou 22 pontos para o Grizzlies e Marc Gasol terminou com 12 rebotes e dez pontos.

Em casa, o Charlotte Bobcats superou o Boston Celtics, líder da Conferência Leste da NBA, por 94 a 89. Gerald Wallace conseguiu um 'double-double', com 19 pontos e 16 rebotes. Ray Allen foi o cestinha da partida com 25 pontos e Rajon Rondo somou 14 assistências e dez pontos.

Resultados de 7 de fevereiro:

Golden State Warriors 92 x 104 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 109 x 103 Chicago Bulls

Sacramento Kings 104 x 107 Utah Jazz

Denver Nuggets 103 x 108 Houston Rockets

Dallas Mavericks 99 x 96 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 84 x 93 Los Angeles Lakers

New Orleans Hornets 92 x 104 Minnesota Timberwolves

Charlotte Bobcats 94 x 89 Boston Celtics

Jogos de 8 de fevereiro:

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Orlando Magic x Los Angeles Clippers

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Miami Heat x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves