Clichês Nunca entendi muito bem o que quer dizer "reconhecimento do campo". Times vão ao estádio onde jogarão dali a pouco para o quê, exatamente? Serem apresentados à grama? Se acostumarem com a disposição das arquibancadas? Sentirem o "clima" do estádio, seja isso o que for? Está certo, os gramados são diferentes uns dos outros. Há melhores e piores, maiores e menores, mais ou menos esburacados etc. Mas a ideia de que os jogadores decorarão as características do campo e se lembrarão, durante o jogo, de onde a grama é mais fofa ou mais rala, não me parece razoável. O reconhecimento do campo persiste na prática e no linguajar do futebol apenas em respeito à tradição, que, no caso, vence a lógica. São daquelas coisas que sobrevivem porque nunca ninguém se lembrou de questioná-las. Viram clichês, e nada resiste mais a mudanças do que um clichê.