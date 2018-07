Clima de tensão provoca briga entre conselheiros no clube

O Palmeiras ferve nos bastidores. Reflexo do mau momento da equipe e da perspectiva de jogar a Série B em 2013, conselheiros trocaram socos e pontapés, ontem, em um bar dentro do clube. A confusão só não foi pior por causa da intervenção de seguranças do clube. Nem a presença de dezenas de crianças, no dia delas, impediu a pancadaria entre adultos. A briga dentro do clube é só mais um sintoma do mau momento vivido pelo Palmeiras. Ontem, os muros do Palestra Itália amanheceram pichados: "Vergonha".

O clima de tensão passou para dentro do clube. É comum nos fins de semana e feriados o bar interno receber diversos conselheiros. No feriado de ontem, alguns deles começaram a trocar ofensas. A confusão reuniu pessoas de quatro grupos políticos do clube, incluindo os ligados aos ex-presidentes Mustafá Contursi e Affonso Della Monica.

Um dos conselheiros ameaçou atirar uma cadeira em outro do grupo "rival". Mesmo com diversas crianças no meio, a discussão continuou até que cadeiras começassem a voar de um lado para o outro e os palmeirenses trocassem socos entre si. A confusão só acabou com a intervenção dos seguranças.

Kleina em apuros. O treinador terá seis desfalques - sendo cinco titulares - para tentar se reerguer amanhã, contra o Náutico, em Recife. Ele não poderá contar com os zagueiros Maurício Ramos e Henrique e o meia Daniel Carvalho, suspensos, além de Valdivia e Juninho, machucados, e Barcos, que está com a seleção argentina.

Na defesa, a tendência é que Román jogue ao lado de Thiago Heleno, que tem atuado com dores na coxa direita. No meio, Henrique abre vaga para João Denoni ou Márcio Araújo. No ataque, Kleina deve escalar Obina e Maikon Leite. Luan pode voltar ao banco. / D.B.