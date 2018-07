Clima tenso na Ferrari em Abu Dabi Enquanto Sebastian Vettel inicia sexta-feira os treinos livres do GP de Abu Dabi na maior harmonia com sua equipe, Red Bull, melhor estabelecida depois de vencer as quatro últimas etapas e assumir a liderança do campeonato, Fernando Alonso começa a disputa da 18.ª etapa do calendário, no circuito Yas Marina, sob clima tenso. A imprensa italiana deu destaque ao entrevero do espanhol com o diretor técnico da Ferrari, Pat Fry, na Índia.