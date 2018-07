Clínica de atletismo do 'Estado' será amanhã Será realizada amanhã, no Parque do Carmo, a primeira etapa das Clínicas Olímpicas Estadão. O evento terá a participação da ex-atleta Esmeralda de Jesus Freitas. As inscrições podem ser feitas em clinicasolimpicas.estadao.com.br. Os inscritos e interessados devem chegar às 7h30.