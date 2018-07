Clube afaga Liedson e desconfia de Adriano

SÃO PAULO - O Corinthians vai adotar atitudes diferentes em relação à renovação de contrato de seus dois principais atacantes. Com Liedson, as conversas sobre um novo vínculo já começaram. Com Adriano, não. Os compromissos de ambos terminam em junho.

Se existe uma certeza de que Liedson quer continuar jogando no clube e nem pensa em se aposentar, mesmo aos 34 anos, ninguém da diretoria aposta como será o futuro de Adriano. A dúvida é se ele, enfim, fará jus ao apelido de Imperador ou confirmará o fiasco da sua contratação.

É por esse motivo que a renovação com Liedson pode ser antecipada. A diretoria pretende se reunir com empresários do jogador e alinhavar um novo acordo. A tendência é de renovação.

O que será decidido é o tempo do novo contrato e o valor das luvas. Há a possibilidade de um acerto por apenas seis meses, pouco provável, ou de um ano e meio, até o fim de 2013.

A diretoria acredita que Liedson gosta muito do clube e seu desejo é continuar. A avaliação é de que vale a pena conversar sobre a renovação durante a disputa do Campeonato Paulista.

No caso de Adriano, a estratégia é oposta. Para começar, nem a diretoria sabe se ele de fato vai atuar e se transformar em jogador importante para a equipe. Depois, dirigentes o consideram imprevisível e não se surpreenderiam se Adriano se recuperasse, mas, de uma hora para outra, não quisesse continuar no clube. Ou ainda que exigisse um aumento substancial de salário para renovar contrato - hoje ganha R$ 380 mil mensais.

Se Adriano for bem no Paulista e na Libertadores, ajudará numa renovação. Caso contrário, o casamento pode ser desfeito. A postura da diretoria será a de não tomar decisão precipitada.

Os dirigentes, no entanto, estão pelo menos otimistas quanto à condição física que Adriano vem apresentando na pré-temporada. Cartolas dizem que ele não engordou como se imaginava e que até já perdeu peso desde o início dos treinamentos.

Esse cenário de incertezas com Adriano, além de Liedson ter se machucado demais no ano passado, fez com o que clube contratasse Elton, que estava no Vasco. O atacante, substituto imediato tanto de Liedson quanto de Adriano, foi apresentado ontem. Ele assinou contrato de três anos e chegou ao Corinthians credenciado pela boa passagem no Vasco - marcou 11 gols só no Campeonato Brasileiro.

Ciente de que terá de brigar por um lugar no time, o atacante disse estar tranquilo e que vai buscar seu espaço. "Tenho de chegar e mostrar trabalho. Sei que tem o Liedson, o Adriano, mas time grande é assim: a concorrência é grande."

Elton disse que prefere atuar como centroavante, função na qual se deu muito bem no Vasco, mas também pode jogar como segundo atacante. "A formação e quem vai jogar deixo para o Tite escolher."