Clube aposta em doações por Cristian

A contratação seria concretizada por meio de um plano de doações a partir de R$ 100. O clube está criando um endereço eletrônico (www.voltacristian.com.br) para arrecadar o valor.

Se as doações não atingirem esse montante, garante o clube, o dinheiro será devolvido aos torcedores. Para "fechar a conta", o Corinthians não descarta arcar com uma parte do pagamento ou viabilizar o restante com algum parceiro.

Aposta na juventude. Elton trocou um lugar cativo no ataque do Vasco, onde era titular, por uma posição nada confortável no Corinthians: será reserva de Liedson e Adriano. Mas o cenário pode se tornar favorável em poucos meses: Elton, de 26 anos, é mais jovem que Liedson (34) e Adriano (fará 30 no mês que vem). Além disso, seus concorrentes têm vínculo só até o meio do ano.

SÃO PAULO. TÉCNICO DIZ QUE BUSCA RESERVA PARA PIRIS NA DIREITA