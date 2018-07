Não faltam convites para o Corinthians excursionar pela Europa e Ásia, onde Ronaldo ainda desfruta de enorme popularidade. O problema é conciliar esses amistosos com a disputa do Brasileiro, agora a salvação do centenário.

Rosenberg disse que, além do amistoso contra o Real Madrid, está tentando marcar jogos para o período da Copa do Mundo. Cogitou até disputar torneios contra equipes sul-americanas.