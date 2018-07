Clube decide vender a Chacará Nicolau Moran O Santos quer mesmo vender a Chácara Nicolau Moran, que serviu de concentração para o time de Pelé, Coutinho, Zito, Pepe e companhia no fim da década 60 e nos anos 70 do século passado. A informação foi dada pelo presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, ontem à tarde. O patrimônio histórico do clube esteve abandonado no fim do século passado e em 2009 foi cedido por cinco anos em regime de comodato ao São Bernardo FC, que pretendia usá-lo como concentração. A intenção do Santos é retomar a chácara para vendê-la.