Clube deve perder Dodô para a Roma

Dodô, que se recupera de uma cirurgia nos ligamentos do joelho esquerdo, tem contrato somente até julho, e está livre para assinar com qualquer equipe.

O Corinthians confirma o interesse da Roma e tenta costurar um acordo de compensação financeira com empresários do jogador e com a equipe italiana.

"Houve sim uma reunião sobre as sondagens da Roma e teremos outra em breve", disse ao Estado o gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar. "Mas não vamos perder o jogador sem ganhar nada. Podemos continuar com um porcentual em cima do jogador. Isso está sendo discutido."

Na Itália, a negociação já é dada como certa e o contrato do lateral-esquerdo com a Roma teria tempo de duração definido: cinco anos.

Para a Roma, Dodô é uma aposta sem risco, porque ele não custaria nada e, se não der certo, poderá emprestá-lo a outro clube. Por isso o interesse veio mesmo após o atleta sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo.

Dodô se machucou defendendo o Bahia no ano passado num lance com o zagueiro Bolívar, do Internacional. Em uma dividida, o jovem lateral levou a pior e rompeu todos os ligamentos cruzados do joelho esquerdo.

Dodô estava no Bahia porque não tinha espaço no Corinthians. A ideia era que ele ganhasse experiência e voltasse ao time paulista nesta temporada - a lesão, contudo, atrapalhou os planos do clube.

Segundo o Corinthians, a recuperação dele está sendo boa, mas ainda não há prazo para volta aos gramados. A tendência é que volte a jogar no segundo semestre.