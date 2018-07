Clube deve perder lateral-esquerdo Dodô para a Roma

Dodô, que se recupera de cirurgia nos ligamentos do joelho esquerdo, tem contrato somente até julho, e está livre para assinar com qualquer equipe.

O Corinthians confirma o interesse da Roma e tenta costurar um acordo de compensação financeira com empresários do jogador e com a equipe italiana.

Na Itália, a negociação já é dada como certa e o contrato do lateral com a Roma teria tempo de duração definido: cinco anos.