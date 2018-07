Clube entrega lista com atraso para ter Alex Silva

SANTOS - A lista dos 25 inscritos para a Libertadores só será enviada hoje, com 24 horas de atraso, à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) pelo Santos, o que vai custar a multa de US$ 5 mil (R$ 8,8 mil) ao clube. O motivo é que Muricy Ramalho exige mais um zagueiro para brigar pelo título e o clube ainda tenta a contratação de Alex Silva, rompido com o Flamengo. "Preciso de mais um zagueiro e o Alex (Silva) abriu mão de tudo e está louco para vir", afirmou o treinador.

Os dirigentes do Santos passaram todo o dia de ontem tentando convencer o Flamengo a ceder o zagueiro para se livrar do seu alto salário, mas como pagou 2,5 milhões ao Hamburgo pelo jogador, o clube carioca quer uma recompensa ou um bom jogador em troca. / S.F.