Clube está perto de fechar com Dunga Dunga está cada vez mais perto de voltar ao futebol. O ex-técnico da seleção brasileira se reuniu com o presidente do Internacional, Giovanni Luigi, para discutir detalhes de um acordo que parece iminente. A proposta seria para comandar o time em 2013. Uma das exigências de Dunga é ter em sua comissão técnica o preparador físico Paulo Paixão e o ex-goleiro Taffarel como auxiliar. O Inter ainda não tem técnico para o ano que vem e acaba de demitir Fernandão, que acumulou brigas internas, além de não ter conseguido a classificação para a Copa Libertadores da América.