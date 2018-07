Clube está perto de fechar contrato de R$ 50 milhões

O Corinthians está em "conversas adiantadas" com a Hyundai para fechar um acordo de patrocínio de camisa. As tratativas com a montadora coreana estão bem encaminhadas, segundo o vice-presidente Luis Paulo Rosenberg disse a conselheiros, anteontem, no Estádio do Pacaembu.

O Corinthians tenta fechar um acordo com valores recordes. A pretensão do clube é obter um contrato de longo prazo com ganhos de R$ 50 milhões por ano.

A atual patrocinadora principal da camisa corintiana é a empresa Hypermarcas (NeoQuímica), com quem o clube também não descartou negociar uma renovação ao mesmo tempo em que manteve contato com a Hyundai.

No entanto, o clube alvinegro sempre sonhou com valores mais altos. O contrato atual, que acaba neste mês, é de R$ 40 milhões anuais.