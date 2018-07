Clube estuda pedir adiamento de 7 jogos

O Campeonato Brasileiro passou a ter valor dobrado para o Santos após a queda na semifinal da Libertadores. Por isso, o comitê gestor santista se reúne hoje e deve decidir pelo encaminhamento à CBF do pedido de adiamento de sete jogos na competição. A direção do clube entende que o time ficará terá enorme prejuízo técnico durante o tempo em que Neymar, Ganso e Rafael estiverem com a seleção brasileira na Olimpíada de Londres.

Os jogos que poderão ter as datas mudadas são os que estão marcados para o período entre 18 de julho e 12 de agosto, contra o Botafogo, Ponte Preta, Cruzeiro e Atlético Goianiense, todos na Vila Belmiro, respectivamente nos dias 18 e 29 de julho e 8 e 12 de agosto; Vasco, dia 21/7, em São Januário, Atlético-MG, dia 26/7, no Estádio Independência, e Náutico, em 5/8, nos Aflitos.

Como os convocados vão se apresentar ao técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, no dia 9 de julho para a preparação inicial no Brasil, que se estenderá até o dia 17, o Santos também vai pleitear a liberação de Neymar, Ganso e Rafael no dia 15 de julho, para que o trio não desfalque o time no jogo contra o Internacional, no Beira-Rio.