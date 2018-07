Clube faz programação de treinos para Seedorf As férias prolongadas de Clarence Seedorf tiveram fim ontem. O meia se reapresentou ao Botafogo dez dias depois dos demais companheiros, após fazer um acordo com a diretoria. O holandês ganhou folga extra porque não teve férias ao fim da temporada europeia, encerrada em maio do ano passado. Apesar da folga, Seedorf manteve o trabalho físico. Mesmo assim, o holandês deverá ter dificuldade para alcançar o ritmo dos demais jogadores do Botafogo, que voltaram ao trabalho no dia 4. Por essa razão, o meia deverá ter uma programação especial de treinos nos próximos dias.