O imbróglio começou no início do mês por causa de uma liminar concedida pela 6ª Vara do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul. A decisão ocorreu por meio de uma ação popular ajuizada pelo advogado gaúcho Antônio Beiriz. A Caixa entrou com recurso contra a liminar e não obteve sucesso, mas tanto o banco quanto o clube ainda vão recorrer e preparam nova defesa. / V.M.