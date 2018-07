Clube ganha novo lote de ingressos para o Mundial Corintianos que queiram viajar para o Mundial de Clubes em dezembro terão no próximo mês a última chance de comprar ingressos para os jogos do time no Japão. A Fifa anunciou que reabrirá a venda de entradas no dia 11 pela internet. Depois disso, torcedores terão de se submeter aos preços cobrados por agências de viagens que tenham recebido bilhetes da direção do Corinthians e que vendem pacotes a preços polêmicos.