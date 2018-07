Clube ganha queda de braço com Inter e fatura R$ 1,4 mi

O clube do Morumbi chegou a fazer pressão, cogitando manter Dagoberto em Cotia até o encerramento do vínculo. Com a saída no mês que vem, além da quantia recebida, vai lucrar cerca de R$ 800 mil que pagaria apenas de salário para segurá-lo.

Em cinco temporadas no São Paulo, Dagoberto nunca conquistou plenamente a torcida e passou por períodos na reserva. Os altos e baixos incluíram desentendimentos públicos com ex-treinadores como Ricardo Gomes e Paulo César Carpegiani.

Artilheiro do São Paulo no ano (22 gols), Dagoberto vai receber um salário de cerca de R$ 400 mil no Inter. A intenção inicial do ex-camisa 25 do Tricolor era defender um clube europeu. / B.D.