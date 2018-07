Clube inaugura relógio para contar hora do centenário O Santos e a Prefeitura Municipal inauguram ontem à tarde o relógio de cinco metros de altura na Praia do Gonzaga, dando início à contagem regressiva para o centenário do clube, dia 14 de abril. O presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro cantou o hino do Santos com coral de crianças da Legião Brasileira de Assistência. Ele brindou com champanhe o relógio e disse que aquela era a primeira de muitas taças que erguerá neste ano.