Clube não vê início da construção como algo ilegal

O dirigente conta que, quando se reuniu com o promotor ao lado do presidente Andrés Sanchez e do diretor de marketing Luís Paulo Rosenberg, o debate ocorreu com tranquilidade. "Nós apresentamos um longo documento escrito, manifestando a seriedade do nosso projeto, e nos colocando à disposição para fazer ações sociais que compensem essa cessão pública."

Alvarenga garante que o clube está disposto a arcar com a responsabilidade social do projeto e acredita no potencial do estádio em Itaquera. "Ele por si só já é um grande benefício para a cidade de São Paulo. O município arrecadará muito com turismo e negócios por causa da Copa. Não tenho a menor dúvida de que o bairro vai crescer e se desenvolver com o estádio."

O diretor explica que o Corinthians tem interesse em garantir a contrapartida da obra e usar seu nome para potencializar outras ações sociais. A fim de aparar arestas, o dirigente pretende conversar novamente com o procurador.