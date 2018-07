Clube oferece R$ 350 mil por mês a Alex

Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba já manifestaram interesse no jogador. Grêmio e Santos correm por fora. A diretoria alviverde já tem definido o que vai oferecer. Um contrato de dois anos, com o salário na casa dos R$ 350 mil e mais luvas, que devem ser de R$ 2 milhões.

Alex vai começar a negociar com os clubes a partir da próxima semana. Sábado ele chega ao Brasil e a partir de segunda-feira começa a ouvir propostas.

O Palmeiras trabalha com duas vertentes. De um lado, o gerente de futebol, César Sampaio, já ligou para o jogador, manifestou o interesse oficial e ouviu da boca do atleta que assim que ele abrir negociações vai dar a prioridade para o Palmeiras. Por outro lado, o técnico Gilson Kleina é padrinho de casamento do jogador e tem uma estreita relação com seus familiares.

O Cruzeiro se apega a excelente passagem do meia pelo clube para convencê-lo a voltar e o Coritiba pelo fato de ser a equipe de coração do jogador. / D.B.