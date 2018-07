Clube perde mando contra o Atlético-MG

São Paulo e Tigre se enfrentaram no dia 12 de dezembro no Morumbi. Após uma confusão iniciada no campo no fim do primeiro tempo, os jogadores argentinos brigaram com seguranças do clube e se recusaram a voltar para o gramado dizendo terem sido agredidos e ameaçados por uma arma de fogo. A delegação foi à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fazer exame de corpo de delito.

Na versão do Tricolor, os jogadores do Tigre tentaram invadir o vestiário dos donos da casa para tentar "melar" a partida e provocar o adiamento para outra data. Àquela altura o São Paulo vencia por dois a zero e sofria com a violência dos adversários em campo. O clube abriu as portas do vestiário para mostrar diversas divisórias quebradas que, segundo o clube, foram usadas como armas contra os seguranças . Foi possível ver manchas de sangue no túnel de cerca de 40 metros, que não tem câmeras .

"Recebi a notícia agora, mas nossos advogados estão ainda apreciando o caso", explicou o vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.. /F.F.