Clube resolve não se indispor com a CBF O Santos desistiu de pedir o adiamento dos sete jogos pelo Brasileiro para não ser prejudicado durante o período em que Neymar, Ganso e Rafael estiverem com a seleção olímpica em Londres. Segundo o vice-presidente, Odilio Rodrigues Filho, o assunto foi um dos muitos discutidos na reunião de ontem do Comitê Gestor e a conclusão foi de que as alterações na tabela criariam problemas para a CBF.