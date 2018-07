Clube tem aval da CBF e joga decisão na Arena Barueri A opinião do elenco falou mais alto e a diretoria do Palmeiras protocolou ontem na CBF o pedido para que o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no dia 5, contra o Coritiba, seja disputado na Arena Barueri. A entidade já deu seu aval. "Temos chances de conquistar o título no Morumbi, mas o elenco escolheu Barueri e vou aceitar", disse o presidente Arnaldo Tirone à Rádio Estadão ESPN. "Neste momento, o título da Copa do Brasil vale mais que uma renda maior no Morumbi. O título também vale dinheiro."