Clube tem de arrumar R$ 18 mi até agosto, para pagar o Mago Modelo de negócio, valores envolvidos e porcentuais de comissão não são os únicos aspectos da contratação de Valdivia que despertaram preocupação no Palestra Itália. Para contratar o chileno, o clube contou com pelo menos dois auxílios financeiros. O primeiro deles foi do empresário Osorio Henrique Furlan Junior que, segundo o contrato, investiu 2,2 milhões (R$ 5 milhões) para ficar com 36% dos direitos econômicos do meia-atacante. Conselheiros estimam que a Sociedade dos Eternos Palestrinos, grupo formado por sócios, aplicou montante menor, de R$ 1,8 milhão no negócio.