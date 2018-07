Clube tem um fundador na lista dos campeões de 1919

Ao longo de seus 98 anos, o Bonsucesso nunca teve um arquivo com detalhes de suas conquistas no futebol e em outras modalidades esportivas. O Estado consultou por quatro vezes o acervo de jornais microfilmados da Biblioteca Nacional, no Rio. Em vários diários do início do século passado - hoje fora de circulação - havia informações frequentes sobre a LSF.

Na pesquisa, foi possível desvendar uma relação de atletas campeões daquele ano. Alamiro, Caballero e Altamiro, apontado com um dos fundadores do clube, em 1913, são alguns dos heróis da campanha do Bonsucesso em 1919.

"Os troféus estão espalhados, a história, fragmentada. Quero recuperar a memória do clube", disse o presidente Zeca Simões, dono de uma rede de farmácias na cidade.

Liderança - Já faz 16 anos que o Rubro-Anil disputa a Segunda Divisão do Carioca. Na atual edição, lidera o Grupo A, com 35 pontos. O campeonato é longo, só vai terminar em agosto, e os dois primeiros sobem para a elite.

O eventual título do século passado mexe também com os atletas em atividade pelo clube. O meia-atacante Sassá está atento à reivindicação do Bonsucesso. "Já pensou? Se (o título) for confirmado, isso vai nos valorizar. Estaríamos jogando num clube campeão carioca", exultou.