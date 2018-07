Clube vence disputa por Oscar e fica sem Lucas no clássico Publicada no Diário Oficial, a sentença favorável ao São Paulo no caso Oscar foi confirmada ontem e a expectativa agora é se a CBF vai acatar o pedido do clube de voltar a vincular o atleta ao Morumbi - se o meia aparecer no BID como jogador do Tricolor, o Internacional promete entrar com ação judicial para fazer valer seu contrato. Em uma disputa mais imediata, porém, o Tricolor não conseguiu antecipar o jogo com o Palmeiras e, com isso, perdeu Lucas para o clássico.