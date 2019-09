Clubes da NFL são os mais caros do mundo; Dallas Cowboys vale R$ 20 bi

Desde 2002, a NFL tem 32 times divididos em duas conferências: Americana e Nacional, cada uma com 16 franquias. As conferências, por sua vez, são subdividida em quatro divisões com quatro equipes cada. As franquias da NFL figuram entre os times mais caros do mundo em qualquer modalidade. Lista da revista Forbes apontou o Dallas Cowboys, do Texas, na primeira posição do ranking pela quarta vez, avaliado em US$ 5 bilhões (mais de R$ 20,4 bilhões).

A temporada da NFL tem início no mês de setembro e duração de 17 semanas, com cada time fazendo 16 jogos e uma semana de folga. Ao final da temporada regular, os seis melhores times de cada conferência - quatro campeões de divisão e os dois melhores na sequência - se classificam para os playoffs, que culminam com o Super Bowl, a grande final da NFL que está em sua 54ª edição em 2019.

Conheça um pouco mais sobre cada time da NFL abaixo.

Buffalo Bills

Localização: Orchard Park, Nova York.

Estádio: New Era Field.

Ano de Fundação: 1960.

Títulos na NFL: 0.

Desempenho em 2018: 6 vitórias e 10 derrotas.

Técnico: Sean McDermott

Principal Jogador: QB Josh Allen.

Miami Dolphins

Localização: Miami Gardens, Flórida.

Estádio: Hard Rock Stadium,

Ano de Fundação: 1966.

Títulos na NFL: 2 (1972 e 1973).

Desempenho em 2018: 7 vitórias e 9 derrotas.

Técnico: Brian Flores

Principal Jogador: CB Xavien Howard.

New England Patriots

Localização: Foxborough, Massachusetts.

Estádio: Gillette Stadium.

Ano de Fundação: 1960.

Títulos na NFL: 6 (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018).

Desempenho em 2018: 11 vitórias e 5 derrotas (Campeão da NFL no Super Bowl LIII).

Técnico: Bill Belichick.

Principal Jogador: QB Tom Brady.

New York Jets

Localização: East Rutherford, Nova Jersey.

Estádio: MetLife Stadium.

Ano de Fundação: 1960.

Títulos na NFL: 1 (1968).

Desempenho em 2018: 4 vitórias e 12 derrotas.

Técnico: Adam Gase.

Principal Jogador: QB Sam Darnold.

Baltimore Ravens

Localização: Baltimore, Maryland.

Estádio: M&T Bank Stadium.

Ano de Fundação: 1996.

Títulos na NFL: 2 (2000 e 2012).

Desempenho em 2018: 10 vitórias e 6 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: John Harbaugh.

Principal Jogador: K Justin Tucker.

Cincinnati Bengals

Localização: Cincinnati, Ohio.

Estádio: Paul Brown Stadium.

Ano de Fundação: 1968.

Títulos na NFL: 0.

Desempenho em 2018: 6 vitórias e 10 derrotas.

Técnico: Zac Taylor.

Principal Jogador: DT Geno Atkins.

Cleveland Browns

Localização: Cleveland, Ohio.

Estádio: FirstEnergy Stadium.

Ano de Fundação: 1946.

Títulos na NFL: 4 (1950, 1954, 1955 e 1964).

Desempenho em 2018: 7 vitórias, 8 derrotas e 1 empate.

Técnico: Freddie Kitchens.

Principal Jogador: WR Odell Beckham Jr.

Pittsburgh Steelers

Localização: Pittsburgh, Pensilvânia.

Estádio: Heinz Field.

Ano de Fundação: 1933.

Títulos na NFL: 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008).

Desempenho em 2018: 9 vitórias, 6 derrotas e 1 empate.

Técnico: Mike Tomlin.

Principal Jogador: QB Ben Roethlisberger.

Houston Texans

Localização: Houston, Texas.

Estádio: NRG Stadium.

Ano de Fundação: 2002.

Títulos na NFL: 0.

Desempenho em 2018: 11 vitórias e 5 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: Bill O'Brien.

Principal Jogador: DE J.J. Watt.

Indianapolis Colts

Localização: Indianápolis, Indiana.

Estádio: Lucas Oil Stadium.

Ano de Fundação: 1953.

Títulos na NFL: 4 (1958, 1959, 1970 e 2006).

Desempenho em 2018: 10 vitórias e 6 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: Frank Reich.

Principal Jogador: LB Darius Leonard.

Jacksonville Jaguars

Localização: Jacksonville, Flórida.

Estádio: TIAA Bank Field.

Ano de Fundação: 1995.

Títulos na NFL: 0.

Desempenho em 2018: 5 vitórias e 11 derrotas.

Técnico: Doug Marrone.

Principal Jogador: QB Nick Foles.

Tennessee Titans

Localização: Nashville, Tennessee.

Estádio: Nissan Stadium.

Ano de Fundação: 1960.

Títulos na NFL: 0.

Desempenho em 2018: 9 vitórias e 7 derrotas.

Técnico: Mike Vrabel.

Principal Jogador: RB Derrick Henry.

Denver Broncos

Localização: Denver, Colorado.

Estádio: Broncos Stadium at Mile High.

Ano de Fundação: 1960.

Títulos na NFL: 3 (1997, 1998 e 2015).

Desempenho em 2018: 6 vitórias e 10 derrotas.

Técnico: Vic Fangio.

Principal Jogador: LB Von Miller.

Kansas City Chiefs

Localização: Kansas City, Missouri.

Estádio: Arrowhead Stadium.

Ano de Fundação: 1960.

Títulos na NFL: 1 (1969).

Desempenho em 2018: 12 vitórias e 4 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: Andy Reid.

Principal Jogador: QB Patrick Mahomes.

Los Angeles Chargers

Localização: Carson, Califórnia.

Estádio: Dignity Health Sports Park.

Ano de Fundação: 1960.

Títulos na NFL: 0.

Desempenho em 2018: 12 vitórias e 4 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: Anthony Lynn.

Principal Jogador: QB Philip Rivers.

Oakland Raiders

Localização: Oakland, Califórnia.

Estádio: RingCentral Coliseum

Ano de Fundação: 1960.

Títulos na NFL: 3 (1976, 1980 e 1983).

Desempenho em 2018: 4 vitórias e 12 derrotas.

Técnico: Jon Gruden.

Principal Jogador: WR Antonio Brown.

Dallas Cowboys

Localização: Arlington, Texas.

Estádio: AT&T Stadium.

Ano de Fundação: 1960.

Títulos na NFL: 5 (1971, 1977, 1992, 1993 e 1995).

Desempenho em 2018: 10 vitórias e 6 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: Jason Garrett.

Principal Jogador: RB Ezekiel Elliott.

New York Giants

Localização: East Rutherford, Nova Jersey.

Estádio: MetLife Stadium.

Ano de Fundação: 1925.

Títulos na NFL: 8 (1927, 1934, 1938, 1956, 1986, 1990. 2007 e 2011)

Desempenho em 2018: 5 vitórias e 11 derrotas.

Técnico: Pat Shurmur.

Principal Jogador: RB Saquon Barkley.

Philadelphia Eagles

Localização: Philadelphia, Pensilvânia.

Estádio: Lincoln Financial Field.

Ano de Fundação: 1933.

Títulos na NFL: 4 (1948, 1949, 1960 e 2017).

Desempenho em 2018: 9 vitórias e 7 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: Doug Peterson.

Principal Jogador: QB Carson Wentz.

Washington Redskins

Localização: Landover, Maryland.

Estádio: FedEx Field.

Ano de Fundação: 1932.

Títulos na NFL: 5 (1937, 1942, 1982, 1987 e 1991).

Desempenho em 2018: 7 vitórias e 9 derrotas.

Técnico: Jay Gruden.

Principal Jogador: LB Ryan Kerrigan.

Chicago Bears

Localização: Chicago, Illinois.

Estádio: Soldier Field.

Ano de Fundação: 1920.

Títulos na NFL: 9 (1921, 1932, 1933, 1940, 1941, 1943, 1946, 1963 e 1985).

Desempenho em 2018: 12 vitórias e 4 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: Matt Nagy.

Principal Jogador: LB Khalil Mack.

Detroit Lions

Localização: Detroit, Michigan.

Estádio: Ford Field.

Ano de Fundação: 1930

Títulos na NFL: 4 (1935, 1952, 1953 e 1957).

Desempenho em 2018: 6 vitórias e 10 derrotas.

Técnico: Matt Patricia.

Principal Jogador: QB Matthew Stafford.

Green Bay Packers

Localização: Green Bay, Wisconsin.

Estádio: Lambeau Field.

Ano de Fundação: 1919.

Títulos na NFL: 13 (1929, 1930, 1931, 1936, 1939, 1944, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, 1996 e 2010).

Desempenho em 2018: 6 vitórias, 9 derrotas e 1 empate.

Técnico: Matt LaFleur.

Principal Jogador: QB Aaron Rodgers.

Minnesota Vikings

Localização: Minneapolis, Minnesota.

Estádio: U.S. Bank Stadium.

Ano de Fundação: 1961.

Títulos na NFL: 0.

Desempenho em 2018: 8 vitórias, 7 derrotas e 1 empate.

Técnico: Mike Zimmer.

Principal Jogador: QB Kirk Cousins.

Atlanta Falcons

Localização: Atlanta, Georgia.

Estádio: Mercedes-Benz Stadium.

Ano de Fundação: 1966.

Títulos na NFL: 0.

Desempenho em 2018: 7 vitórias e 9 derrotas.

Técnico: Dan Quinn.

Principal Jogador: QB Matt Ryan.

Carolina Panthers

Localização: Charlotte, Carolina do Norte.

Estádio: Bank of America Stadium.

Ano de Fundação: 1995.

Títulos na NFL: 0.

Desempenho em 2018: 7 vitórias e 9 derrotas.

Técnico: Ron Rivera.

Principal Jogador: QB Cam Newton.

New Orleans Saints

Localização: Nova Orleans, Louisiana.

Estádio: Mercedes-Benz Superdome.

Ano de Fundação: 1967.

Títulos na NFL: 1 (2009).

Desempenho em 2018: 13 vitórias e 3 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: Sean Payton.

Principal Jogador: QB Drew Brees.

Tampa Bay Buccaneers

Localização: Tampa, Flórida.

Estádio: Raymond James Stadium.

Ano de Fundação: 1976.

Títulos na NFL: 1 (2002).

Desempenho em 2018: 5 vitórias e 11 derrotas.

Técnico: Bruce Arians.

Principal Jogador: WR Mike Evans.

Arizona Cardinals

Localização: Glendale, Arizona.

Estádio: State Farm Stadium.

Ano de Fundação: 1898.

Títulos na NFL: 2 (1925 e 1947).

Desempenho em 2018: 3 vitórias e 13 derrotas.

Técnico: Kliff Kingsbury.

Principal Jogador: RB David Johnson.

Los Angeles Rams

Localização: Los Angeles, Califórnia.

Estádio: Los Angeles Memorial Coliseum.

Ano de Fundação: 1936.

Títulos na NFL: 3 (1945, 1951 e 1999).

Desempenho em 2018: 13 vitórias e 3 derrotas (Vice-Campeão da NFL no Super Bowl LIII).

Técnico: Sean McVay.

Principal Jogador: DT Aaron Donald.

San Francisco 49ers

Localização: Santa Clara, Califórnia.

Estádio: Levi's Stadium.

Ano de Fundação: 1946.

Títulos na NFL: 5 (1981, 1984, 1988, 1989 e 1994).

Desempenho em 2018: 4 vitórias e 12 derrotas.

Técnico: Kyle Shanahan.

Principal Jogador: QB Jimmy Garoppolo.

Seattle Seahawks

Localização: Seattle, Washington.

Estádio: CenturyLink Field.

Ano de Fundação: 1976.

Títulos na NFL: 1 (2013).

Desempenho em 2018: 10 vitórias e 6 derrotas (Eliminado nos Playoffs).

Técnico: Pete Carroll.

Principal Jogador: QB Russell Wilson.