Clubes defendem tratamento igual para os garotos

Na contramão da ideia de colocar multas milionárias em adolescentes, alguns clubes compartilham a ideia de dar o mesmo tratamento para os garotos das categorias de base, sem distinção. No Grêmio, o coordenador Marco Antonio Biasotto explica que o clube entende que o grande jogador tem um preço melhor de mercado. "Mas a gente institui um valor padrão e procuramos não super valorizar ninguém, para ter um patamar de igualdade. Ele pode ser tratado como diferente quando chegar ao profissional", afirma.

Ele já lidou com muito talento que acabou ficando pelo caminho e conta que isso é normal. "Temos de dar carinho e as melhores condições possíveis para o jogador se desenvolver. A fase de formação é feita para a gente corrigir os erros, mas temos exemplos de vários jogadores que arrebentam na base, quando chegam no júnior passam a mostrar um futebol comum."

Um dos exemplos mais emblemáticos é o do meia Lulinha, que quando era do Sub-17 do Corinthians tinha uma multa rescisória acima de R$ 100 milhões. Artilheiro nato nas categorias de base, não conseguiu fazer a sua carreira deslanchar conforme a expectativa de todos e, após uma passagem apagada pelo Estoril, de Portugal, foi emprestado para o Bahia, no qual ainda não adquiriu uma posição de destaque.

Para Fernando Alba, diretor da base do Corinthians, o trabalho no clube é feito para dar todo suporte aos garotos. Ele explica que os atletas têm à disposição assistente social, pedagogo e psicólogo. "Mas, em determinado momento, depende mais do atleta do que da estrutura. Se fosse só estrutura, clube europeu revelava jogador de baciada", diz.

Muitas vezes, os sonhos não saem como os meninos esperam. Luís Fernando Vieira da Silva, o Lambari, foi abandonado pelo caminho. Revelado pelo Rio Branco, chamou a atenção do São Paulo e posteriormente do Atlético-PR. Foi convocado pela seleção brasileira (sub-15, sub-17 e sub-20). Mas não conseguiu dar sequência ao trabalho e, aos 24 anos, trabalha com bordado em Ibitinga, no interior paulista.

"A expectativa costuma ser em cima do atleta, e não do ser humano", lamenta Tiago Scuro, gerente do Audax. "Esse conceito de transformar garotos em celebridades vai contra a prática do nosso clube. Trabalhamos a formação de maneira democrática. É muito difícil apontar nessa faixa etária quem realmente vai ser um grande jogador."