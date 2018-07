Clubes paulistas e cariocas rejeitam liga A criação de uma liga para organizar as competições do futebol brasileiro foi praticamente sepultada ontem em reunião do presidente da CBF, José Maria Marin, com os dirigentes de todos os clubes de Rio e SP - com exceção do Corinthians, único a não enviar representante - que vão disputar a Série A do Brasileirão 2012. Os cartolas decidiram dar voto de confiança a Marin.