Clubes pedem e convocação da seleção para o Superclássico será refeita

SÃO PAULO - A convocação da seleção brasileira para o jogo remarcado contra a Argentina pelo Superclássico das Américas será refeita. A pedido dos clubes brasileiros, ela será "ajustada", admite a CBF.

A partida, agora, está agendada para o dia 21 de novembro, em Buenos Aires. O confronto deveria ter acontecido em 3 de outubro, mas precisou ser adiado por falta de energia no estádio da cidade de Resistencia, no interior da Argentina.

A nova data, contudo, causou reação dos clubes brasileiros porque coincide com a reta final do Campeonato Brasileiro e apenas atletas que atuam no País poderão ser convocados.

Clubes que estão brigando pelo título, por vaga na Taça Libertadores ou tentam escapar do rebaixamento reclamaram. Já o Corinthians chiou porque poderia atrapalhar na preparação ao Mundial de Clubes.

A CBF estuda uma maneira de não desfalcar essas equipes, evitando, por exemplo, que sejam convocados três ou até mais jogadores de um mesmo time.

A nova convocação de Mano Menezes, portanto, terá de se enquadrar na negociação que está sendo costurada entre clubes e CBF. A ideia é que São Paulo e outros clubes entrem em um acordo amigável.

Como o jogo está marcado para uma data fora do calendário da Fifa, os clubes, em tese, poderiam se negar a ceder seus jogadores. Mas não é do interesse deles criar uma rusga com a confederação.

O diretor de seleções da CBF, Andrés Sanchez, diz que a entidade "tentará minimizar o prejuízo dos clubes interessados''.

A confederação admitiu ao Estado que a tendência é que a lista original (que tinha vários jogadores de alguns poucos clubes, como São Paulo, Corinthians e Atlético-MG) seja refeita, uma vez que já se passou muito tempo desde a primeira chamada.