Clubes veem título mundial como tábua de salvação

SÃO PAULO - Desta vez a comissão técnica e as jogadoras tomaram todas as providências para impedir que o título mundial, tão necessário para a afirmação do handebol, escapasse. A psicóloga Alessandra Dutra temia que o Brasil, que nunca fora além de um quinto lugar, se desse por satisfeito por estar na final e não lutasse o suficiente pelo ouro.

"Ela fez umas bolotas com papel alumínio e foi falando, antes da final: se vocês já estiverem satisfeitas com a prata, podem ir pegando estas medalhas aqui", disse o diretor-técnico da Confederação Brasileira de Handebol, o sergipano Digenal Cerqueira.

O resultado logo se viu: as brasileiras entraram com brio e conseguiram abrir vantagem logo no início da final. O título, além de representar uma consagração, é visto como um alento para uma modalidade que precisa de muito investimento para se manter à frente no cenário internacional. O técnico do Brasil, Morten Soubak, manifestou sua preocupação logo na coletiva que se seguiu ao jogo. "Espero que quem trabalha com handebol no Brasil comece a trabalhar direitinho e planeje melhor do que hoje. Do jeito que está, não vai mudar nada. Estamos totalmente dependentes das meninas que estão na Europa".

Alexandre Schneider, ex-treinador da seleção e técnico do Concórdia (SC), atual campeã da Liga Nacional, espera que o título seja o estopim capaz de modificar a preocupante situação dos clubes. "A gente sempre sonhou com os efeitos que uma conquista da seleção poderia provocar nos clubes, que estão muito carentes. O orçamento da confederação está praticamente todo direcionado para a seleção adulta - nem as seleções de base recebem a atenção necessária. E os clubes precisam urgentemente ser fortalecidos".

Concórdia tem um orçamento anual de apenas R$ 300 mil. Amanda, única jogadora do clube que está na seleção, recebe pouco mais de R$ 3 mil/mês. A última edição da Liga feminina reuniu apenas 11 participantes - a masculina teve sete. Para reduzir gastos com transporte, houve divisão por grupos regionalizados. As fases semifinal e final foram disputadas numa sede única, Cabo Frio, também para conter despesas.

Soubak adverte também que o Brasil precisa revelar mais talentos e encaminhá-los para a seleção adulta - quatro jogadoras já têm mais de 30 anos .

"Existem planos e uma programação extensa, mas lamentavelmente dependemos de recursos para concretizá-los", diz Roberto Negrão, diretor-técnico das seleções de base.

A CBHb tem um orçamento anual de R$ 23 milhões, mas o dinheiro dos patrocínios de maior vulto, do Banco do Brasil e dos Correios, destina-se à seleção adulta. "Precisamos fazer o trabalho de renovação para dar suporte", conclui Negrão.