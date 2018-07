COB abre espaço para os patrocínios

A fim de evitar conflitos de interesses entre patrocinadores, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) decidiu permitir que as confederações utilizem os próprios fornecedores de material esportivo durante os Jogos de Londres. Em edições anteriores das olimpíadas, houve choque, por exemplo, entre COB e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), patrocinados por empresas diferentes.

Este impasse, de todo modo, já não se repetiria agora, porque as duas entidades têm hoje a Nike como fornecedora - o COB vai oficializar a parceria em breve. Antes, a Olympikus estampava sua logomarca em todos os uniformes da delegação brasileira durante os Jogos. Embora não tenha renovado contrato com o COB, a empresa mantém parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e também com a de Triathlon (CBTri).

A medida anunciada ontem pelo superintendente executivo do comitê, Marcus Vinicius Freire, estabelece que em treinos e competições da Olimpíada cada confederação pode fazer uso de uniformes próprios. Dentro da Vila Olímpica, em viagens, no desfile oficial e nas cerimônias de entrega de medalhas, no entanto, todos devem se apresentar com trajes oficiais do "Time Brasil", nome que o COB dá a delegação do País.

Em entrevista coletiva na sede do COB, Marcus Vinicius e o presidente do comitê, Carlos Arhtur Nuzman, apresentaram as metas para os Jogos de Londres e detalharam como vai ser a ocupação do Crystal Palace, o centro de treinamento das equipes brasileiras, antes e durante as competições. Vinicius repetiu que o objetivo é repetir o desempenho em Pequim, em 2008, e conquistar 15 medalhas - sem especificar quantas seriam de ouro, prata e bronze.

O dirigente atribuiu à falta de tempo a pouca ambição do COB para superar em Londres os resultados obtidos há quatro anos. "Para 2016, estamos traçando a meta de dobrar o número de medalhas, porque vamos ter tempo, financiamento, apoio das federações internacionais, dos três níveis de governo e da iniciativa privada. Eu diria que esse grupo todo depois da vitória de 2009 (quando o Brasil foi escolhido sede) demorou um pouquinho para se juntar nesse nosso empurrão", declarou Vinicius.

Animação. Os dirigentes do COB pareciam entusiasmados com o que chamaram de "sonho de consumo" dos atletas: a preparação no Crystal Palace. "É o melhor centro de esportivo de Londres, cobiçado por várias delegações. Nós conseguimos esta vitória para a delegação", disse Nuzman.

O superintendente reforçou a opinião do presidente do COB. "Os atletas queriam a ter a mesma condição que o mundo inteiro tem. O Brasil já chegou neste nível e por isso a nossa meta é tão agressiva para os Jogos de 2016; chegar ao top 10 (no quadro de medalhas)."

Até o momento, 165 atletas brasileiros já garantiram presença em Londres. O COB quer que esse número se eleve para 250.

O Comitê lançou o projeto "quebra-gelo": 16 potenciais atletas para 2016 (não podem estar classificados para os Jogos deste ano ou ter participado de edição anterior) serão levados para Londres para ganhar experiência. Eles ficarão no Crystal Palace entre 5 e 6 dias e, no caso de judô, vôlei de praia e taekwondo, podem treinar como sparrings.