COB abre espaço para patrocínios nos Jogos de Londres

Este impasse, de todo modo, já não se repetiria agora porque as duas entidades têm hoje a Nike como fornecedora - o COB vai oficializar a parceria em breve. Antes, a Olympikus estampava a sua logomarca em todos os uniformes da delegação brasileira durante os Jogos. Embora não tenha renovado contrato com o COB, a empresa mantém parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e também com a de Triathlon (CBTri).

A medida anunciada nesta quarta-feira pelo superintendente executivo do comitê, Marcus Vinicius Freire, estabelece que em treinos e competições da Olimpíada cada confederação pode fazer uso de uniformes próprios. Dentro da Vila Olímpica, em viagens, no desfile oficial e nas cerimônias de entrega de medalhas, no entanto, todos devem se apresentar com trajes oficiais do "Time Brasil", nome que o COB dá a delegação do País.