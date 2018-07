COB anuncia finalistas do Prêmio Brasil Olímpico

RIO - O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou nesta quarta-feira os finalistas do Prêmio Brasil Olímpico, que irá eleger o melhor atleta de 2012. Entre as mulheres, a disputa está entre Sheilla (vôlei), Sarah Menezes (judô) e Yane Marques (pentatlo moderno). E no masculino, os três candidatos são Arthur Zanetti (ginástica artística), Esquiva Falcão (boxe) e Thiago Pereira (natação). Todos eles ganharam medalha na Olimpíada de Londres, o que foi decisivo para que fossem escolhidos para participar da eleição.

A escolha dos finalistas foi feita por um júri composto por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. Agora, o voto deles terá 50% de peso na definição dos dois vencedores. A outra metade virá da eleição popular, com votação aberta para o público, através do site do COB (www.cob.org.br), a partir desta quinta-feira. O resultado será divulgado apenas na cerimônia de entrega do prêmio, marcada para o dia 18 de dezembro, no Theatro Municipal do Rio.

Entre os seis finalistas, dois buscam a premiação pela segunda vez: Thiago Pereira ganhou em 2007 e Sarah Menezes foi eleita em 2009. Enquanto isso, os outros quatro atletas tentam conseguir uma honraria inédita. No ano passado, o Prêmio Brasil Olímpico foi vencido por Cesar Cielo (natação) e Fabiana Murer (atletismo).

Nos Jogos de Londres, os seis finalistas do Prêmio Brasil Olímpico conseguiram conquistas históricas. Sarah Menezes ganhou o primeiro ouro olímpico do judô feminino, Sheilla faturou o bicampeonato olímpico no vôlei e Yane Marques levou um surpreendente bronze no pentatlo moderno. No caso dos homens, Arthur Zanetti se tornou o primeiro campeão olímpico da ginástica brasileira, Esquiva Falcão voltou a colocar o boxe do Brasil no pódio com a sua prata e Thiago Pereira chegou a desbancar o supercampeão Michael Phelps para ser prata na natação.

Além de escolher os finalistas ao prêmio de melhor atleta do ano, o júri de especialistas já definiu os vencedores de cada uma das 43 modalidades olímpicas. Assim, nomes como Neymar (futebol), Robert Scheidt (vela) e Marcelinho Huertas (basquete), entre outros, também serão premiados pelo destaque individual que tiveram em seus esportes ao longo da temporada de 2012 - a homenagem a todos eles está marcada para acontecer na mesma cerimônia do dia 18 de dezembro no Rio.

Confira os vencedores em cada modalidade olímpica:

Atletismo - Marilson dos Santos

Badminton - Daniel Paiola

Basquete - Marcelinho Huertas

Boxe - Esquiva Falcão

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Erlon Silva e Ronilson Oliveira

Ciclismo BMX - Squel Stein

Ciclismo Estrada - Magno Nazareth

Ciclismo Mountain Bike - Rubens Valeriano

Ciclismo Pista - Gabriel Yumi

Desportos na Neve - Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo - Luiz Fernando Manella

Esgrima - Renzo Agresta

Futebol - Neymar

Ginástica Artística - Arthur Zanetti

Ginástica de Trampolim - Carlos Pala

Ginástica Rítmica - Natália Gaudio

Golfe - Alexandre Rocha

Handebol - Eduarda Amorim

Hipismo Adestramento - Luiza Almeida

Hipismo CCE - Ruy Leme da Fonseca

Hipismo Saltos - Álvaro Affonso de Miranda (Doda)

Hóquei Sobre Grama - Matheus Ferreira

Judô - Sarah Menezes

Levantamento de Peso - Jaqueline Ferreira

Lutas - Joice Silva

Maratona Aquática - Ana Marcela Cunha

Natação - Thiago Pereira

Nado Sincronizada - Nayara Figueira

Pentatlo Moderno - Yane Marques

Polo Aquático - Gustavo Guimarães

Remo - Fabiana Beltrame

Rugby - Paula Ishibashi

Saltos Ornamentais - Cesar Castro

Tae kwon do - Diogo Silva

Tênis - Bruno Soares

Tênis de Mesa - Caroline Kumahara

Tiro com Arco - Daniel Xavier

Tiro Esportivo - Roberto Schmits

Triatlo - Pamela Oliveira

Vela - Robert Scheidt e Bruno Prada

Vôlei de Praia - Alison e Emanuel

Vôlei - Sheila Castro