COB anuncia os finalistas do prêmio Brasil Olímpico; Fabiana Murer favorita

RIO - O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta sexta-feira os finalistas do prêmio Brasil Olímpico, que escolherá o melhor atleta do ano. Cesar Cielo (natação), Leandro Guilheiro (judô) e Murilo (vôlei) concorrem no masculino, enquanto Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Fabiana Murer (atletismo) e a dupla formada por Juliana e Larissa (vôlei de praia) estão na disputa feminina. Agora, a eleição será feita por voto popular, pela internet, a partir da próxima terça. E os vencedores serão conhecidos no dia 20 de dezembro, quando acontece a cerimônia de entrega no Teatro do MAM, no Rio.

Veja também:

Nuzman promete Jogos de 2016 com 'total segurança' no Rio de Janeiro

Além dos finalistas, o COB anunciou nesta sexta-feira os vencedores de cada uma das 47 modalidades, que também receberão um prêmio na festa do dia 20 de dezembro. A escolha foi feita por um júri formado por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. Esse mesmo júri já apontou os eleitos na disputa de melhor atleta do ano, sendo que o voto dele terá peso de 50% na eleição final, após a votação popular, que será feita através do site oficial da entidade (http://www.cob.org.br/).

A novidade na edição deste ano da premiação, que existe desde 1999, foi a possibilidade de premiar equipes, não apenas atletas individualmente. Assim, foi possível incluir a dupla formada por Juliana e Larissa no vôlei de praia e a seleção masculina no vôlei entre os vencedores de cada modalidade. "A cada ano procuramos dar ao Prêmio Brasil Olímpico o dinamismo que existe no próprio esporte. Assim, além dos atletas individuais, passamos a premiar também equipes, com o objetivo de ampliar o leque de reconhecimento", explicou o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman.

Em 2010, Murilo foi o capitão e líder da seleção brasileira masculina de vôlei na conquista do tricampeonato mundial, Cesar Cielo continuou batendo recordes e vencendo provas nas piscinas do mundo inteiro e Leandro Guilheiro ganhou a medalha de prata no Mundial de Judô. Entre os três candidatos, apenas o nadador já ganhou o prêmio de melhor atleta do ano, nas duas últimas edições.

Na disputa feminina, o prêmio terá uma vencedora inédita. Neste ano, Ana Marcela Cunha conquistou o título da Copa do Mundo de Maratona Aquática, a dupla formada por Juliana e Larissa foi campeã do Circuito Mundial de Vôlei de Praia pela quinta vez na história e Fabiana Murer brilhou nas competições de salto com vara, ao ser campeã mundial indoor e faturar o título da Diamond League.

Confira os melhores de 2010 em cada modalidade:

Atletismo - Fabiana Murer

Badminton - Daniel Paiola

Basquete - Tiago Splitter

Boliche - Roberta Rodrigues

Boxe - Roseli Feitosa

Canoagem Slalom - Silvia Gnadt

Canoagem Velocidade - Nivalter Santos

Ciclismo BMX - Mayara Perez

Ciclismo Estrada - Rafael de Matos Andriato

Ciclismo Mountain Bike - Rubens Donizete de Valeriano

Ciclismo Pista - Janildes Fernandes

Desportos na Neve - Mirlene Picin

Desportos no Gelo - Fabiana Alves dos Santos

Esgrima - Cleia Guilhon

Esqui Aquático - Marcelo Giardi

Futebol - Paulo Henrique Ganso

Futsal - Falcão

Ginástica Artística - Jade Barbosa

Ginástica Trampolim - Daienne Lima

Ginástica Rítmica - Angélica Kvieczynski

Handebol - Alexandra Nascimento

Hipismo Adestramento - Luiza Almeida

Hipismo CCE - Ruy Fonseca

Hipismo Saltos - Rodrigo Pessoa

Hóquei sobre Grama - Daniel Tatara

Judô - Mayra Aguiar

Caratê - Douglas Brose

Levantamento de Peso - Fernando Reis

Luta - Joice Silva

Maratona Aquática - Ana Marcela Cunha

Natação - Cesar Cielo

Nado Sincronizado - Equipe de nado sincronizado

Patinação Artística - Juliana Almeida

Pentatlo Moderno - Yane Marques

Pólo Aquático - Luiza Carvalho

Remo - Fabiana Beltrame

Saltos Ornamentais - César Castro

Squash - Rafael Alarcon

Tae kwon do - Marcio Wenceslau

Tênis - Thomaz Bellucci

Tênis de Mesa - Gustavo Tsuboi

Tiro com Arco - Bernardo Oliveira

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triatlo - Reinaldo Colucci

Vela - Bruno Prada e Robert Scheidt (classe Star

Vôlei de Praia - Juliana e Larissa

Vôlei - seleção adulta masculina de vôlei