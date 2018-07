COB apresenta jovens que irão a Londres por experiência

RIO DE JANEIRO - Rebeca Andrade é campeã brasileira de ginástica artística, mas não estará nos Jogos de Londres porque, aos 13 anos, sequer tem a idade mínima necessária para disputar uma Olimpíada. Mesmo assim, assim, porém, ela estará em Londres durante a competição. Isso porque ela é uma dos 16 jovens esportistas escolhidos pelo COB para participar do Projeto Vivência Olímpica, que levará à capital inglesa atletas que têm grande chance de estar nos Jogos do Rio, em 2016.

E a delegação de jovens já tem grandes nomes, como Hugo Calderano, que liderou o ranking mundial do Circuito Mundial juvenil de tênis de mesa, Martine Grael, responsável por conseguir a vaga olímpica para o Brasil na classe 470 da vela, Isaquias Queirós, campeão mundial juvenil de canoagem, e Andressa Mendes, de 15 anos, que viveu, até os últimos dias, a expectativa da vaga olímpica no saltos ornamentais.

Além deles, foram convocados neste primeiro momento Alessandra Marchioro (natação), Felipe Wu (tiro), Flávia Gomes (judô), Thiago Monteiro (tênis) e Vitor Gonçalves (vôlei de praia).

"O COB já está trabalhando há alguns anos na preparação da geração que vai competir nos Jogos Olímpicos de 2016. Com a ação de levar alguns atletas para vivenciarem o ambiente olímpico, nós pretendemos quebrar a ansiedade natural que antecede uma competição como esta. Poucos países no mundo fazem uma ação como esta. Com a Rio 2016, resolvemos antecipar esta vivência", explicou o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman.

"Queremos que eles sintam o clima de uma estreia olímpica quatro anos antes dos Jogos do Rio, ainda sem a responsabilidade e pressão por resultados. Assim, eles terão mais vontade de ir aos Jogos, com mais conhecimento de tudo o que cerca uma participação no maior evento esportivo do mundo. Queremos que estes atletas entendam desde cedo o que é o mundo olímpico", completou Marcus Vinicius Freire, superintendente executivo de esportes do COB.

Em Londres, os atletas serão divididos em três grupos. Eles acompanharão os treinos de sua modalidade, assistirão às competições, conhecerão a Vila Olímpica e terão contato com a imprensa. Atletas de judô e vôlei de praia ainda podem ser utilizados como sparrings de treino dos brasileiros olímpicos. Todos ficarão alojados no Centro Esportivo Crystal Palace, base de treinamento da delegação brasileira.

"Vou com o objetivo de aprender, ver como funciona uma competição deste tamanho. Não vou para me divertir. Vou com a cabeça focada em ver os melhores atletas do mundo, saber como eles se preparam antes das provas. Não só os atletas da canoagem, mas de todas as modalidades", afirmou Isaquias Queiros, da canoagem.