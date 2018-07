COB comemora equipe recorde nos Jogos de Inverno de Sochi

SÃO PAULO - Por enquanto com 12 atletas garantidos nos Jogos de Sochi, que acontecerão no mês que vem, na Rússia, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) comemorou nesta terça-feira a maior delegação do País em uma edição de Olimpíada de Inverno. O antigo recorde, de 10 esportistas enviados aos Jogos de Salt Lake City/2002, pode ser ampliado caso sejam abertas vagas no esqui aerials.

"Alcançamos a nossa meta de classificação para Sochi, que era consolidar a maior delegação brasileira em Jogos de Inverno. Além disso, conseguimos a classificação inédita na patinação artística e de uma equipe feminina de bobsled", comemorou Marcus Vinicius Freire, diretor executivo de esportes do COB.

Se, nos esportes de neve, os cinco atletas classificados são os mesmos que foram a Vancouver em 2010, no gelo a evolução é notável. Depois de passar por problemas, com direito a intervenção do COB, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) conseguiu classificar sete atletas. Seis são do bobsled, que não ia à Olimpíada de Inverno desde 2006, e a outra vaga foi conquistada por Isadora Williams, na patinação.

"O Brasil mostra evolução também nos esportes de inverno, aumentando a sua representatividade olímpica", celebrou Marcus Vinicius. A delegação ainda pode ser ampliada pelo remanejamento de vagas no esqui aerials, que pode classificar Laís Souza e Josi Souza, respectivamente terceira e quarta na lista de espera.

O Brasil ainda aguarda o remanejamento de vagas no biatlo para classificar Jaqueline Mourão (que já está classificado ao esqui cross country) também a esta prova. Isso faria com que, pela primeira vez, o País fosse representado em quatro modalidades no esporte de neve - cinco com o aerials.

Estão convocados Fabiana dos Santos e Sally Mayara no bobsled feminino, Edson Bindilatti, Edson Martins, Fábio Gonçalves e Odirlei Pessoni no bobsled masculino, Isabel Clark no snowboard cross, Leandro Ribela e Jaqueline Mourão, no esqui cross country, Jhonatan Longhi e Maya Harrisson, no esqui alpino. Dois reservas ainda serão convocados para o bobsled.