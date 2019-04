COB confirma que fase final dos Jogos Escolares da Juventude será em Blumenau

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) escolheu a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, como sede da etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude 2019. O local foi definido após a entidade visitar dez municípios candidatos pelo País. O evento será em novembro, mas antes dele, em setembro, serão disputadas as três fases regionais da competição escolar: em Cascavel (PR), Natal (RN) e Palmas (TO).

Entre as quatro cidades, apenas Natal já recebeu o evento em outra edição e todas as outras vão hospedar o torneio pela primeira vez. Segundo o COB, os principais critérios de escolha foram as "garantias governamentais de atendimento ao caderno de encargos, sessão dos locais de competição e centro de convenções (etapa nacional) e disponibilidade e tarifa da rede hoteleira".

"Os Jogos Escolares 2019 serão realizados mais uma vez de Norte a Sul do país. O que é um motivo de imensa satisfação para o COB e reforça nossos objetivos de aumentar a abrangência desta importante competição para a identificação de talentos para o esporte nacional. O novo formato dos Jogos Escolares vem se mostrando muito bem sucedido, além de mais atrativo e acessível para as cidades", disse Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB.

Os Jogos Escolares da Juventude reúnem em todos os anos mais de 2 milhões de jovens, contando as seletivas municipais e estaduais, englobando 40 mil escolas públicas e privadas de 4 mil municípios brasileiros. No novo formato de disputa, a fase nacional conta com 6 mil alunos entre 12 e 17 anos, que estão presentes em 14 modalidades esportivas da competição.

O evento, além de promover o respeito, a saúde e o esporte, é um importante meio para revelar talentos nacionais. Foi nos Jogos Escolares da Juventude que surgiram nomes como a campeã olímpica Sarah Menezes e a campeã mundial Mayra Aguiar, ambas do judô, Hugo Calderano (tênis de mesa), Raulzinho (basquete), Ana Claudia Lemos (atletismo) e Leonardo de Deus (natação), entre outros.

As datas das etapas regionais e da nacional dos Jogos Escolares 2019 são as seguintes:

Regional Amarela (Sul/Sudeste/GO/MS): 2 a 6 de setembro, em Cascavel (PR).

Regional Verde (Norte/DF/MT): 11 a 15 de setembro, em Palmas (TO).

Regional Azul (Nordeste): 20 a 24 de setembro, em Natal (RN).

Nacional: 16 a 30 novembro, em Blumenau (SC).