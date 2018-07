COB contabiliza 149 atletas já garantidos na Olimpíada

As últimas vagas olímpicas do Brasil foram conquistadas pela ginástica artística, após a disputa do Pré-Olímpico em Londres. Na quarta-feira, a seleção feminina conseguiu classificar a equipe completa, o que representa seis atletas. E no dia anterior, a seleção masculina obteve mais uma vaga individual, além das duas que já estavam asseguradas desde o Mundial de Tóquio no ano passado.

Os 149 atletas brasileiros que já conseguiram vaga olímpica para os Jogos de Londres representam 17 modalidades diferentes: atletismo (7), basquete (24), boxe (3), canoagem (2), ciclismo (3), futebol (36), ginástica artística (9), handebol (14), hipismo (10), natação (13), maratona aquática (1), pentatlo moderno (1), tae kwon do (2), tiro (2), triatlo (1), vela (9) e vôlei (12).