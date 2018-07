COB contrata técnico russo para seleção de ginástica Depois de meses de especulação, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta quinta-feira oficialmente a contratação do russo Alexander Alexandrov para ser o técnico da seleção brasileira de ginástica artística. O treinador foi o responsável por treinar a equipe do seu país durante quatro décadas e é um dos profissionais mais respeitados do mundo na área.