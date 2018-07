COB dá início a curso para formar técnicos olímpico

A Academia está diretamente ligada ao Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), departamento de educação do COB para o esporte olímpico. O objetivo do curso é complementar a formação profissional de treinadores do esporte de alto rendimento e, com isso, obter melhores resultados nestas modalidades.

Os cursos têm duração de dois anos e o IOB pretende abrir turmas anualmente sempre para três ou quatro modalidades olímpicas diferentes. "Atualmente existe uma lacuna na formação de profissionais interessados em atuar no esporte de alto rendimento como treinador. A meta da ABT é formar treinadores que possam contribuir para o desenvolvimento esportivo e alcançar resultados positivos em nível mundial", afirmou o superintendente do IOB, Augusto Heleno.

Entre os 109 profissionais que participam desta edição inicial da Academia na turma de ginástica artística estão Marcos Goto, técnico do campeão olímpico Arthur Zanetti, Georgette Vidor, coordenadora da Confederação Brasileira de Ginástica e, Mosiah Rodrigues, ex-atleta. Entre os técnicos de natação estão Fernando Vanzella, ex-técnico de Thiago Pereira e Arilson Silva, treinador de Bruno Fratus e Felipe França. Os profissionais foram selecionados entre os cerca de 600 que enviaram currículo.

A aula inaugural, realizada nesta quarta-feira no auditório do Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, foi proferida pelo técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho. "Estamos vivendo um momento histórico no esporte brasileiro. A construção da Academia Brasileira de Treinadores talvez seja o maior legado que deixaremos para o esporte brasileiro. Ao formarmos profissionais mais capacitados, nós vamos conseguir dar o salto de qualidade que tanto esperamos e almejamos", projetou Bernardinho.

O treinador é um dos consultores do honra da Academia, junto com Geraldo Bernardes, técnico de judô, Nélio Moura, técnico de atletismo, Paulo Wanderley Teixeira, presidente da CBJ, e Marcus Vinicius Freire, superintendente executivo de esportes do COB, entre outros.