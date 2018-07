COB dá Troféu Adhemar Ferreira da Silva para Hortência O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou que a ex-jogadora Hortência, grande nome da história do basquete, é a vencedora deste ano do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, premiação dada a quem teve papel de destaque no desenvolvimento do esporte no Brasil. A entrega será feita durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, marcada para o dia 18 de dezembro, no Theatro Municipal do Rio.